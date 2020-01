Ушел из жизни Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мира

26 января весь спортивный мир сотрясла ужасная новость. Частный вертолет Коби Брайанта потерпел крушение. Все, кто был на борту, погибли, включая самого баскетболиста. Об этой трагедии заговорили многие. Все СМИ публиковали различную информацию об этом инциденте. Также подключились спортсмены. Футболисты, баскетболисты, теннисисты, тренера и другие профессионалы мирового спорта стали выражать свои соболезнования. В этой статье мы собрали все известные подробности аварии, а также комментарии спортивных клубов и спортсменов.

Коби Брайант — «Черная мамба»

Для начала хотелось бы поднять все достижения Брайанта за время его блистательной карьеры в профессиональном баскетболе. Спортсмен выступал в НБА на протяжении 20 сезонов. Свой путь он начал с командой «Шарлотт Хорнетс», куда его было выбрано во время драфта 1996 года.

Полноценно игрок раскрылся в «Лос-Анджелес Лейкерс». В течение карьеры Брайант завоевал 5 чемпионских титулов. 15 раз баскетболист становился участником Матча всех звезд НБА. Кроме того, он является рекордсменом по количеству наград MVP. У него их четыре. В составе олимпийской сборной США Брайант выиграл два золота. Стал самым молодым игроком лиги, которому удалось набрать 30 тысяч карьерных очков и вошел в историю «Лейкерс» как самый лучший бомбардир.

Коби Брайант в футболке сборной США

Свою невероятную карьеру «Черная мамба» завершил в 2016 году.

Новость о гибели Коби

26 января портал TMZ сообщил о том, что Коби Брайант разбился на своем частном вертолете. При этом с ним была его 13-летняя дочь Джинна, которая тоже не выжила.

Изначально поступила информация, что на борту воздушного судна вместе с легендой НБА было еще четыре человека с учетом пилота. Однако позже Департамент шерифа округа Лос-Анджелес представил новую информацию. Оказалось, что всего в авиакатастрофе погибло 9 человек, включая Брайанта.

Издание Heavy назвало имена всех погибших. Помимо Коби и Джины на борту была подруга дочери спортсмена Алисса Альтобелли. Девочку сопровождали ее родители Джон и Кэри Альтобелли. Кроме них в вертолете летели баскетбольный тренер Кристина Маузер, девочка Пэйтон Честер и ее мать Сара Честер. Пилотом летательного аппарата был Ара Зобаян.

В ESPN описали первые детали аварии. Известно, что Брайант вылетел в 9:06, а известия о крушении поступили уже в 9:47. По представленной источником информации, вертолет сначала резко набрал высоту, а затем начал падать.

В тот день стоял густой туман, поэтому Зобаяну посоветовали подняться выше, чтобы связь была лучше. Вертолет летел над холмистой местностью, и для лучшего сигнала нужно было набрать высоту.

Зобаяна предупредили о пониженной видимости со стороны городка Бербанк. Вертолет полетел на север, а затем сменил на правление движения на запад вдоль дороги Вентура-фривей. В 9:40 летательный аппарат направился на юго-восток и стал набирать высоту, дойдя до отметки 600 метров над уровнем моря. По непонятным причинам аппарат стал терять высоту и на отметке 420 метров ударился о горный склон. При этом скорость движения в момент столкновения составляла около 300 км/час.

В Los Angeles Times появились слова очевидца аварии. Он сказал: «Это было неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолёт падал и трещал. Но это было трудно разглядеть, потому что было так туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это»

Последнее сообщение Брайанта в Twitter перед катастрофой

За считанные часы до аварии Коби Брайант опубликовал на своей странице в Twitter последнее сообщение, в котором поздравил Леброна Джеймса. Дело в том, что второй сумел побить рекорд Брайанта по количеству набранных очков в НБА за всю карьеру.

В связи с этим Коби написал следующее: «Продолжай двигать игру вперёд, Леброн! Большое уважение, мой брат»

Трагедия задела всех — скорбные заявления стали поступать отовсюду

На новость отреагировал президент США Дональд Трамп. В Twitter он написал следующее: «Сообщается, что великий баскетболист Коби Брайант и ещё три человека погибли в результате крушения вертолёта в Калифорнии. Это ужасные новости!».

Ник Кирьос в футболке «Лейкерс» в матче 1/8 финала Australian Open

Не осталась в стороне и НБА. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер заявил: «Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джинны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе. Он был одним из самых выдающихся игроков в истории. Но больше всего его будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих возможностей. Он был щедр с приобретённой мудростью и видел свою миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями игроков, с особым удовольствием передавая свою любовь к игре Джинне. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Ванессе и их семье, клубу "Лейкерс" и другим организациям». Это сообщение появилось в Twitter НБА.

Неймар необычным образом решил отпраздновать забитый гол в ворота «Лилля». Он показал на пальцах «два» и «четыре», а затем указал пальцем на небо. Именно под номером 24 Брайант выступал за «Лейкерс».

Другая легенда НБА Майкл Джордан выразил свои соболезнования в интервью The Score. «Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Не передать словами, какую боль я чувствую. Я любил Коби, он был для меня как младший брат»

«Всё ещё не могу поверить. Коби Брайант…», — так отреагировал на гибель баскетболиста Усэйн Болт.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», сказал такие слова: «Это сложно, потому что я его знал. Он всегда относился ко мне хорошо, когда видел меня. Ты знаешь, это так тяжело. Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире. Всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я. Помню, когда я сидел на трибуне и ел хот-доги, он показывал на меня пальцем, а я отвечал: "святой" »

BBC Sport показала на фото мемориал памяти Коби Брайанта, который был создан болельщиками «Лейкерс».

Мария Шарапова на своей странице Twitter написала: «Это невероятно сложно принять. Никогда не забуду щедрость и время, отведённое мне Коби в некоторые из моих самых трудных моментов. Я всегда буду благодарна. Моё сердце с тобой и твоей прекрасной семьёй».

Лионель Месси в своем Instagram оставил следующее сообщение: «У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений»

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джинны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Отправляю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии», — написал Криштиану Роналду в своем Twitter.

Серхио Рамос пришел на тренировку «Реала» в футболке сборной США по баскетболу с 10 номером на спине, под которым играл Брайант.

Дэвид Бекхэм написал целое письмо, которое опубликовал в Instagram. «Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что написать, и всё же моих слов не хватит, чтобы описать чувства, которые я испытываю после трагической потери Коби. Это был особенный спортсмен, муж, отец и друг. Писать эти слова достаточно сложно, но мы все знаем, что потеряли удивительного человека и его прекрасную и талантливую дочь Джанну, это душераздирающе.

Преданность Коби к его виду спорта была вдохновляющей. То, как он проходил через боль и решал исход игр, как умел только он, мотивировало меня пытаться становиться лучше. Иногда я ходил на игры только для того, чтобы дождаться последних двух минут, потому что знал, что нас ждёт что-то особенное. Коби всегда говорил о своей жене Ванессе и о своих прекрасных дочерях. Он говорил, как гордится ими. Семья и баскетбол были страстью Коби. Он был полон решимости вдохновить следующее поколение мальчиков и девочек на занятия спортом, который он любил. Его наследие будет жить.

Наша любовь, молитвы нашей семьи вместе с Ванессой и девочками, с баскетбольной семьёй Коби и, конечно, с семьями тех, кто трагически погиб вместе с ним», — написал футболист.

Конор Макгрегор дал интервью CBS, в котором сказал: «Это очень, очень печальные новости. Я сейчас нахожусь здесь, он раньше тоже выступал на этой арене. Я рад быть здесь, но в то же время мне очень грустно.

Когда я впервые посетил США, Коби уже был одной из величайших звёзд спорта. Мы в Ирландии не особо хорошо понимаем баскетбол, но Коби делал невозможное, его звезда выходит далеко за границы спорта. Он величайший человек, и мне хотелось бы с ним встретиться. Сегодня очень печальный день»

«Коби был великолепным наставником и другом. Ты и твоя дочь будете жить вечно в наших сердцах. У меня нет слов, чтобы передать глубочайшие соболезнования Брайантам и каждой семье, которой коснулась эта трагедия. Покойся с миром», — пишет Новак Джокович в своем Twitter.

Представители NHL от лица всех ее участников выразили свои соболезнования: «Национальная хоккейная лига выражает соболезнования семье легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джинны, а также семьям всех, кто трагически погиб сегодня»

На официальной странице сборной России по футболу в Twitter тоже появилось соответствующее сообщение: «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби»

