Воздушный змей: почему топ-клубам АПЛ нужен Иан Субиабре

В конце 1990-х вна просмотр приехал невысокий мальчишка, который сразил тренеров академии наповал — он забил 12 мячей всего за одну тренировку. Но руководство клуба не стало оплачивать проживание его отца и лечение гормональным препаратом, необходимым для роста юного таланта. К тому же, по их словам, у них уже было «слишком много игроков с такими же качествами». Имя того мальчика —

С тех пор «Ривер» словно пытается исправить эту историческую ошибку, превратившись в главного поставщика аргентинских талантов в Европу. Шесть игроков чемпионского состава сборной Аргентины на ЧМ-2022 прошли школу клуба из Буэнос-Айреса.

Причем Энцо Фернандес и Хулиан Альварес покинули команду незадолго до триумфа в Катаре — один отправился в «Манчестер Сити», другой в «Бенфику». В сумме эти трансферы принесли «Риверу» более £200 млн ($268 млн).

Фабрика талантов на «Монументале» с каждым годом работает все интенсивнее. По пути Альвареса этой зимой отправился Клаудио Эчеверри, подписав контракт с «Манчестер Сити». А совсем недавно «Реал» выиграл гонку за Франко Мастантуоно— мадридцы заплатили £34 млн ($45 млн) за 17-летнего полузащитника, который в прошлом году стал самым молодым автором гола в истории «Ривера».

Следующим на очереди к переезду в Европу может стать Иан Субиабре — 18-летний форвард, который уже привлек внимание ведущих клубов континента. По информации СМИ, «Челси» первым вступил в переговоры, проведя встречу с агентом игрока — легендой аргентинского футбола Клаудио Каниджей.

Однако и «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал» внимательно следят за развитием ситуации. Субиабре уже успел блеснуть на чемпионате мира U-17, а также на южноамериканском первенстве среди команд до 20 лет в составе сборной Аргентины.

Где все началось

Субиабре вырос в семье с богатыми спортивными традициями. Его дед и дядя по материнской линии играли в футбол в местных лигах родного города Комодоро-Ривадавия в живописной Патагонии. А дед по отцовской линии, Хосе Лоренсо, был боксером-любителем, одержавшим победу в 18 из 19 боев, параллельно выступая за местную футбольную команду.

Отец Иана — Мартин — долгое время выступал в низших лигах Аргентины. Он помог клубу КАИ подняться во второй дивизион страны, а также играл за «Уракан» из Комодоро-Ривадавии.

Мартин сам когда-то проходил просмотр в «Ривер Плейт», но пробиться в команду не смог. Зато теперь он живет мечтой через своего сына, который начал заявлять о себе уже в пять лет, выступая за местный клуб «Эль Глобито». Именно там его заметил Клаудио Фернандес — скаут «Ривера» в этом регионе — и пригласил в академию клуба, когда Иану было всего восемь.

Иан Субиабре globallookpress.com

Однако семья не могла позволить себе переезд в Буэнос-Айрес, поэтому Субиабре остался в Комодоро и присоединился к бывшему клубу отца — КАИ. При этом он продолжал поддерживать связь с «Ривером» и периодически проходил тренировки в столице. Каждые три месяца Иан совершал изнурительные 24-часовые автобусные поездки в Буэнос-Айрес, чтобы остаться в поле зрения академии.

В какой-то момент он даже отправился в Испанию на просмотры в «Вильярреал» и «Леванте», но контракт заключить не удалось. Субиабре вернулся домой и продолжил играть за КАИ, пока команду не пригласили в Буэнос-Айрес на товарищеский матч, проходивший на базе сборной Аргентины.

Именно там юного форварда заметил легендарный полузащитник «Ривера» Пабло Аймар, который в то время возглавлял юношескую сборную Аргентины (до 15 лет). Аймар был очарован талантом Субиабре.

Все футбольные трансферы

Вскоре после этого «Ривер» окончательно забрал Иана в свою академию. А в 2023 году он подписал с клубом первый профессиональный контракт, в котором прописана сумма отступных в размере €25 млн (£21 млн / $28 млн).

Первый серьезный успех

Дебютировав на юношеском чемпионате мира U-17, где в тени Субиабре оказались его партнеры по «Риверу» — Агустин Руберто, Клаудио Эчеверри и Франко Мастантуоно, — Иан громко заявил о себе уже на следующем крупном турнире в составе сборной Аргентины — чемпионате Южной Америки U-20, который прошел в Венесуэле в 2025 году.

Иан Субиабре на юношеском чемпионате мира globallookpress.com

На его счету три гола в восьми матчах. Он забивал мощными ударами с левой — в разгроме Бразилии (6:0) и в победе над Чили (2:1). Но главный и самый ценный мяч пришелся на встречу с Колумбией. При счете 0:0 на последних минутах игры Субиабре обыграл защитника в плотной штрафной и хладнокровно пробил с правой в ближний угол.

Этот гол принес Аргентине победу со счётом 1:0, которая обеспечила команде путевку на чемпионат мира U-20 в Чили, а также позволила до последнего бороться за титул. В итоге «Альбиселесте» заняли второе место, уступив золото Бразилии.

Как идут дела сейчас

Успешное выступление в Венесуэле открыло для Субиабре двери в основную команду «Ривера». Главный тренер Марсело Гальярдо традиционно делает ставку на опытных футболистов, предпочитая не спешить с доверием к молодым, но даже он не смог игнорировать прогресс Иана.

Весной Субиабре восемь раз вышел на поле в чемпионате Аргентины и три — в Кубке Либертадорес, пусть все — со скамейки запасных. Но и эти минуты он использовал максимально. В марте Иан забил свой первый гол за взрослую команду — в матче с «Росарио Сентраль» (2:2) он подкараулил отскок и в касание отправил мяч в сетку.

Сейчас Субиабре включен в заявку «Ривера» на Клубный чемпионат мира. А в июне он получил неожиданный, но очень приятный звонок от главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, который пригласил его на тренировки с главной командой для подготовки к отборочному матчу ЧМ против Колумбии.

Сильные стороны

Главное оружие Субиабре — скорость и взрывное ускорение. За умение резко менять темп и контролировать мяч на высокой скорости в детстве он получил прозвище Barrilete — «Воздушный змей».

Особенно выделяется его дриблинг в ограниченных пространствах — Иан легко уходит от соперников даже в самых сложных ситуациях. К тому же он обладает мощным и точным ударом, особенно с левой ноги.

«Я нападающий с хорошей физикой и голевым чутьем», — рассказывал Субиабре в интервью клубному сайту «Ривера». — «Уверенно чувствую себя в игре один в один, люблю опускаться глубже, чтобы помочь партнерам и отдать голевой пас».

Зоны для роста

Как и у большинства 18-летних футболистов, у Субиабре есть очевидные зоны для развития. В первую очередь — физика и выносливость. Показательно, что тренер «Ривера» Марсело Гальярдо лишь однажды доверял ему больше 45 минут за матч и пока ни разу не выпустил с первых минут.

Марсело Гальярдо — главный тренер «Ривер Плейт» globallookpress.com

Не случайно его дед, бывший боксер, прямо говорит о необходимости работать над физической подготовкой: «Он должен больше внимания уделять физике, потому что техника у него уже есть», — сказал он в интервью La Nacion. — «Иан — потрясающий игрок. Если он будет так же следить за собой, как делает это сейчас, то я не сомневаюсь — он добьется очень многого».

Кроме того, нападающему стоит поработать над ударом с правой ноги и добавить в арсенал дальние удары — это сделает его менее предсказуемым для защитников.

Новый… Хулиан Альварес?

В интервью клубному сайту «Ривера» в 2022 году Субиабре признался, что его главный кумир — Хулиан Альварес. На тот момент Альварес еще играл за «Ривер», не перейдя в Европу.

— «Он невероятный футболист. Для меня это пример для подражания», — говорил тогда Субиабре. — «Он выкладывается на тренировках, а в матчах демонстрирует высочайшее качество. Он техничный, забивной, всегда активно прессингует и блестяще понимает игру».

С тех пор Альварес успел выиграть два чемпионских титула в АПЛ, Лигу Чемпионов и Кубок Англии, а сейчас успешно выступает за «Атлетико Мадрид». Ну и, конечно, внес огромный вклад в победу Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Неудивительно, что для любого юного игрока академии «Ривера» Альварес — образец для подражания.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Хотя Хулиан чаще действует по центру атаки и обладает более высокой результативностью, между ним и Субиабре немало общего. Альварес часто смещается на фланги и опускается в глубину, а оба прекрасно чувствуют момент для передачи на партнера и умеют отдавать проникающие передачи из глубины. И, конечно, их объединяет колоссальная работоспособность.

Субиабре известен тем, что не ленится отрабатывать в обороне и помогает крайним защитникам — ровно так же, как это делает Альварес. Именно за это его обожают Лионель Месси и вся сборная Аргентины.

Перед чемпионатом мира U-17, после встречи с Месси и Альваресом на базе сборной, Субиабре подтвердил: «Хулиан по-прежнему остается для меня главным ориентиром. И я просто надеюсь, что смогу добиться хотя бы половины того, чего добился он».

Что дальше?

Традиционно молодые таланты из «Ривер Плейт» уезжают в Европу за большие деньги практически сразу после дебюта в основе — а иногда даже до него. Но в случае с Субиабре для начала ему нужно получить полноценную игровую практику в первой команде, прежде чем задумываться о трансферe за океан.

Вспомнить хотя бы путь Хулиана Альвареса: перед переходом в «Манчестер Сити» он успел забить шесть голов в одном матче Кубка Либертадорес и выиграть Кубок Америки с Аргентиной.

Вокруг Субиабре уже и так много шума — особенно после новостей о том, что за ним внимательно следил «Челси» во время чемпионата Южной Америки U-20. Но сейчас для Иана главное — закрепиться в «Ривере» и набрать необходимую физическую мощь, чтобы быть готовым к следующему шагу.

Прогнозы и ставки на футбол

Его путь должен идти по тому же маршруту, что у Альвареса, Энцо Фернандеса и Франко Мастантуоно. А для этого нужно стабильно выходить на поле при Марсело Гальярдо.

Травма основного нападающего «Ривера» Себастьяна Дриусси, полученная в стартовом матче клубного чемпионата мира против «Урава Ред Даймондс», может открыть для Субиабре шанс проявить себя. Сначала в матчах в США, а потом, возможно, и дальше — когда команда сосредоточится на борьбе за победу в Кубке Либертадорес.