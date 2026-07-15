Известный испанский теннисист Роберто Баутиста‑Агут назвал основную причину завершения карьеры.

«Наступает момент, когда твоё тело и разум говорят "хватит". Нужно уметь прислушиваться к себе и уйти из тура в подходящий момент. Думаю, что физически я уже не в той форме, что раньше. С учётом состояния моего тела я не могу выдерживать по четыре‑пять матчей в неделю. Пора.

Очень ценю стабильность, которую имела моя карьера: возможность играть весь календарь, не беспокоясь о рейтинге, и получать удовольствие от того, что был среди лучших игроков мира. Оглядываясь назад, я по-настоящему ценю, как тяжело было добиться того, что достиг», — приводит слова испанца пресс-служба ATP.

Сейчас Баутисте‑Агуту 38 лет. На пике своей карьеры он занимал 9‑е место в рейтинге ATP, а всего за карьеру завоевал 12 трофеев.