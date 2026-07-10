Известная в прошлом российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала выход в финал Уимблдона‑2026 чешки Каролины Муховой, а также рассказала, кого та напоминает ей по манере игры.

Каролина Мухова globallookpress.com

В полуфинале английского мейджора Мухова переиграла американку Коко Гауфф. В финале турнира ей предстоит встреча со своей соотечественницей Линдой Носковой.

«Не могу сказать, что её игра напоминает какой‑то наш теннис. Мне кажется, она играет достаточно плоско. Вообще она немного напоминает мне Штеффи Граф: ударом справа, этой повязкой, формой, тем, что играет в adidas. Да и сам стиль похожий — агрессивный, плоский, классический. Она часто забегает под форхенд. Так что у меня ассоциации в первую очередь именно со Штеффи Граф. Если говорить о словах Каприати, то, наверное, она имела в виду именно это.

Я сама поймала себя на мысли, когда задумалась о чешском финале. До этого Уимблдон выигрывали Квитова, Вондроушова, Крейчикова. Потому что в Чехии очень много внимания уделяют именно такой игре. Я сама перед переездом в Испанию тренировалась в Чехии и видела, сколько там работают над игрой с полулёта, плоскими ударами.

Именно такой теннис лучше всего подходит для травяного покрытия: низкие отскоки, частые выходы к сетке, укороченные. Такое разнообразие, мне кажется, именно поэтому», — сказала Кузнецова в интервью телеграм‑каналу «Гейм Сет Макс».