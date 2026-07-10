Итальянский теннисист Янник Синнер победил Новака Джоковича из Сербии в полуфинале Уимблдона.

Янник Синнер globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Синнер выполнил 16 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов. Джокович сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

В финале Синнер сыграет против Александра Зверева из Германии.