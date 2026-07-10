Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у Артура Фери из Великобритании в полуфинале Уимблдона.

Александр Зверев globallookpress.com

Соперники провели на корте 2 часа 14 минут и завершили встречу со счетом 7:6, 6:2, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

Зверев выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Фери сделал в игре пять эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

В финале Зверев сыграет против победителя матча Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).