Чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в матче полуфинала Уимблдона-2026.
Носкова (12-я ракетка мира) одолела представительницу Украины (13-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.
За весь матч Носкова допустила 2 двойных ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6-и. Костюк сделала 5 эйсов при одном реализованном брейк-поинте.
После этого противостояния Носкова пробилась в финал Уимблдона-2026, где сыграет против своей соотечественницы Каролины Муховой (9-я ракетка мира).