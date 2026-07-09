После этого противостояния Носкова пробилась в финал Уимблдона-2026, где сыграет против своей соотечественницы Каролины Муховой (9-я ракетка мира).

За весь матч Носкова допустила 2 двойных ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6-и. Костюк сделала 5 эйсов при одном реализованном брейк-поинте.

Носкова (12-я ракетка мира) одолела представительницу Украины (13-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в матче полуфинала Уимблдона-2026.

2.04

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