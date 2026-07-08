Чешская теннисистка Линда Носкова пробилась в полуфинал Уимблдона-2026.

Линда Носкова globallookpress.com

В четвертьфинальном поединке двенадцатая ракетка мира нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс, которая занимает двадцать седьмую строчку в женском мировом рейтинге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

Спортсменки выясняли отношения на корте 1 час 46 минут. Носкова записала в свой актив семь подач навылет, трижды ошиблась на второй подаче и выиграла два брейк-пойнта из одиннадцати. Мертенс ответила четырьмя эйсами, совершила четыре двойные ошибки и показала абсолютно идентичную точность на брейк-пойнтах, реализовав две попытки из одиннадцати.

В полуфинале престижного британского турнира чешка померится силами с украинкой Мартой Костюк.