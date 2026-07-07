Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в матче четвертого круга Уимблдона-2026.

Александр Зверев globallookpress.com

Немецкий теннисист в четырех сетах обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6.

Данный поединок был перенесен со вчера, 6 июля, при счёте 3:3 в третьем сете.

Встреча продлилась 3 часа и 25 минут. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Иржи 14 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде Зверев сразится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.