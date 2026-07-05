Немец Александр Зверев сыграет против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Легечка
Иржи второй раз в карьере вышел в четвертый раунд британского мэйджора.
В 2023-м чешский теннисист не смог завершить матч против Даниила Медведева в 1/8 финала Уимблдона.
В первом круге текущего турнира Легечка одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным — 6:4, 6:2, 6:4.
Во втором раунде его соперником был словак Алекс Молчан — 6:3, 6:2, 6:4.
В третьем круге Легечка выиграл у испанца Хауме Муньяра — 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.
Иржи выиграл 24 из 36-ти матчей в этом сезоне. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал «Мастерса» в Майами. Это пока что единственный турнир, на котором чех выиграл больше трех матчей.
Зверев
Саша четвертый раз в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона.
При этом Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором он до сих пор не проходил дальше четвертого круга.
В первом раунде Зверев одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.
Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.
В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.
Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Тейлору Фрицу.
Зверев провел уже 51 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 41 победа и 10 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 3.50, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: «В этом году есть ощущение, что турнир для меня только начинается», — заявил Зверев после победы над Гироном. Саша намекает, что после триумфа на Ролан Гаррос он готов побороться за титул и на Уимблдоне. Но мы считаем, что его поражение от Легечки не станет сенсацией. Чех способен как минимум создать интригу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.92.