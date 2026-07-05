Немец Александр Зверев сыграет против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Легечка

Иржи второй раз в карьере вышел в четвертый раунд британского мэйджора.

В 2023-м чешский теннисист не смог завершить матч против Даниила Медведева в 1/8 финала Уимблдона.

В первом круге текущего турнира Легечка одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным — 6:4, 6:2, 6:4.

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Во втором раунде его соперником был словак Алекс Молчан — 6:3, 6:2, 6:4.

В третьем круге Легечка выиграл у испанца Хауме Муньяра — 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Иржи выиграл 24 из 36-ти матчей в этом сезоне. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал «Мастерса» в Майами. Это пока что единственный турнир, на котором чех выиграл больше трех матчей.

Зверев

Саша четвертый раз в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона.

При этом Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором он до сих пор не проходил дальше четвертого круга.

В первом раунде Зверев одержал победу над бельгийцем Александром Блоксом — 6:4, 6:7, 7:6, 7:6.

Во втором круге действующий чемпион Ролан Гаррос выиграл у француза Валантена Руайе — 6:1, 6:3, 7:6.

В третьем раунде Зверев остановил американца Маркоса Гирона — 6:2, 7:6, 6:4.

Перед британским мэйджором Зверев провел четыре матча на турнире в Галле. На домашнем «пятисотнике» он выиграл у Вита Копршивы, Янника Ханфмана и Рафаэля Коллиньона, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Зверев провел уже 51 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 41 победа и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 3.50, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: «В этом году есть ощущение, что турнир для меня только начинается», — заявил Зверев после победы над Гироном. Саша намекает, что после триумфа на Ролан Гаррос он готов побороться за титул и на Уимблдоне. Но мы считаем, что его поражение от Легечки не станет сенсацией. Чех способен как минимум создать интригу.

1.92 Тотал геймов больше 40,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Легечка — Зверев принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.92.