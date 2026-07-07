Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026.

Янник Синнер globallookpress.com

Итальянец в трех сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа и 37 минут. В её рамках Синнер 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Синнер сразится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Новаком Джоковичем.