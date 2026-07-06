Чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу над американкой Мэдисон Киз в матче 1/8 финала Уимблдона-2026.

Мэдисон Киз globallookpress.com

Носкова (12-я ракетка мира) одолела представительницу США (22-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 7:6 (7:2). Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

За весь матч Носкова допустила 5 двойных ошибок при двух реализованных брейк-поинтах. Киз сделала 9 эйсов и смогла реализовать один брейк-поинт.

По итогам этого противостояния Носкова вышла в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет против бельгийской теннисистки Элисе Мертенс.