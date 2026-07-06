Американская теннисистка Кори Гауфф одолела швейцарку Белинду Бенчич в матче 1/8 финала Уимблдона-2026.
Американка (7-я ракетка мира) обыграла представительницу Швейцарии (11-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.
За весь матч Гауфф сделала 4 эйса и реализовала 5 брейк-поинтов из 12-и возможных. Бенчич допустила 3 двойных ошибки при 4-х реализованных брейк-поинтах.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.