Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче 1/8 финала Уимблдона-2026.
Канадец (4-я ракетка мира) одолел представителя Испании (23-я ракетка мира) со счетом — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Игра продолжалась 4 часа 25 минут.
За весь матч Оже-Альяссим сделал 26 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта из 16-и. Давидович-Фокина допустил 7 двойных ошибок при одном реализованном брейк-поинте.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Оже-Альяссим сыграет против сербского теннисиста Новака Джоковича.