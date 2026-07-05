В четвертьфинале Уимблдона-2026 Оже-Альяссим сыграет против сербского теннисиста Новака Джоковича .

За весь матч Оже-Альяссим сделал 26 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта из 16-и. Давидович-Фокина допустил 7 двойных ошибок при одном реализованном брейк-поинте.

Канадец (4-я ракетка мира) одолел представителя Испании (23-я ракетка мира) со счетом — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Игра продолжалась 4 часа 25 минут.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в матче 1/8 финала Уимблдона-2026.

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