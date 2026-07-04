Российско-немецкий дуэт Веры Звонаревой и Лауры Зигемунд успешно преодолел барьер второго раунда Уимблдона-2026 в парном разряде, завоевав путевку в 1/8 финала соревнований.

Вера Звонарева globallookpress.com

В своем втором матче на турнире они уверенно разгромили пару Анастасия Тихонова (Россия) / Эдис Чун (Гонконг) со счетом 6:2, 6:2. На эту победу интернациональный тандем затратил 1 час 12 минут, обойдясь без эйсов, совершив две двойные ошибки и выиграв 4 брейк-пойнта из 9 возможных. Их соперницы дважды подали навылет, допустили 5 ошибок на второй подаче и за всю встречу не смогли заработать ни одного брейк-пойнта.

За право выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира Звонарева и Зигемунд поборются с сильнейшими в противостоянии Людмила Киченок/ Дезире Кравчик — Цзян Синьюй / Сюй Ифань.