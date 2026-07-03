прогноз на матч третьего круга Уимблдона, ставка за 2.77

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.77.

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Тиафо

Фрэнсис начал турнир с победы над французом Теренсом Атманом — 7:6, 6:1, 4:6, 6:4.

Во втором раунде американский теннисист выиграл у британца Яна Хоинского — 4:6, 6:2, 7:5, 6:2.

Тиафо выиграл не менее двух матчей на третьем травяном турнире подряд.

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В начале июня американец дошел до четвертьфинала в Штутгарте, после чего стал чемпионом в Галле.

На немецком «пятисотнике» Тиафо обыграл Флавио Коболли, Сё Симабукуро, Феликса Оже-Альяссима, Даниэля Альтмайера и Тейлора Фрица.

Лучшим результатом Тиафо на Уимблдоне пока остается выход в 1/8 финала в 2022 году. Во всех остальных случаях он доходил максимум до третьего круга.

Бублик

Александр пятый раз в карьере вышел в третий круг британского мэйджора.

При этом ранее ему удалось пройти эту стадию только в 2023 году, когда он добрался до 1/8 финала.

В первом круге текущего турнира у представителя Казахстана была тяжелейшая встреча с Танаси Коккинакисом.

Бублик обыграл австралийского теннисиста в пятисетовом матче — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Бублик одержал уверенную победу над французом Кирианом Жаке — 6:4, 6:4, 7:6.

Бублик выиграл четыре из шести матчей на траве в текущем сезоне.

На турнире в Штутгарте Саша дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Джованни Мпетши-Перрикара, поле чего уступил Тейлору Фрицу.

На «пятисотнике» в Галле ему надо было защищать титул, но в итоге Бублик проиграл в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.81, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей третьего круга. Оба теннисиста хорошо держат свою подачу, поэтому логично предположить, что им может понадобиться несколько тай-брейков.

2.77 Тотал тай-брейков больше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч Тиафо — Бублик принесёт чистый выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Рекомендуемая ставка: тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.77.