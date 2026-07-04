Итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертый круг Уимблдона. В матче третьего раунда 17-я ракетка мира победила гречанку Марию Саккари, которая занимает 43-е место в рейтинге. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2 и продолжалась 1 час 5 минут.

Жасмин Паолини globallookpress.com

За это время Паолини выполнила один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. Саккари один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не выиграла ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде Жасмин Паолини сыграет с победительницей матча между филиппинкой Александрой Эалой и полькой Игой Свентек.