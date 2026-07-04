Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертый круг Уимблдона-2026.

Алекс де Минор globallookpress.com

В матче третьего раунда шестая ракетка мира победил американца Захари Свайду, который занимает 66-е место в рейтинге. Игра завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 и продолжалась 2 часа 40 минут.

За это время де Минор выполнил семь эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. Свайда 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и выиграл четыре брейк-пойнтa из 11.

В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и итальянцем Флавио Коболли.