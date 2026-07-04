Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона-2026. В матче третьего раунда 13-я ракетка мира победила американку Эмму Наварро, которая занимает 26-е место в рейтинге. Игра завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:1 и продолжалась 1 час 43 минуты.

Марта Костюк globallookpress.com

За это время Костюк выполнила два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Наварро один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла один брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде Марта Костюк сыграет с победительницей матча между украинкой Дарьей Снигур (77-я в рейтинге) и американкой Эшлин Крюгер (102-я строчка).