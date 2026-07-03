Россиянка Екатерина Александрова (19‑я ракетка мира) споткнулась в третьем круге Уимблдона на американке Иве Йович (16‑я в рейтинге) — 3:6, 6:3, 4:6.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Встреча получилась очень упорной и продолжалась 2 часа 29 минут. За это время россиянка сделала 6 эйсов и допустила 2 двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк‑пойнта из 18.

На счету американки — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 взятых брейк‑пойнта из 8.

Соперницей Йович в четвёртом круге английского мэйджора станет её соотечественница Джессика Пегула.