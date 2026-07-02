Казахстанский теннисист Александр Бублик победил Кириана Жаке из Франции в матче второго круга Уимблдона.
Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу экс-россиянина.
Бублик 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Жаке восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Бублик сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Ян Чоински (Великобритания).