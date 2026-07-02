Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.05.
Соболенко
Арина четвертый раз подряд вышла в третий раунд британского мэйджора.
В 2022-м и 2024-м белорусская теннисистка пропустила Уимблдон, а в 2021-м, 2023-м и 2025-м дошла до полуфинала.
В первом круге текущего турнира Соболенко одержала победу над 184-й ракеткой мира Теодорой Костович — 6:2, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была американка Маккартни Кесслер — 6:1, 7:6.
Соболенко провела три матча на траве перед Уимблдоном. На «пятисотнике» в Берлине она обыграла Екатерину Александрову и Николу Бартункову, после чего уступила Джессике Пегуле со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Это был второй случай в сезоне, когда белоруска не взяла ни гейма в решающем сете.
В начале июня Арина сенсационно проиграла Диане Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6) в четвертьфинале Ролан Гаррос.
Но также стоит обратить внимание, что Соболенко выиграла 35 из 40 матчей в этом году.
Остапенко
У Алены в первом круге был нервный матч против британки Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 6:4.
Во втором раунде теннисистка из Латвии разгромила хорватку Антонию Ружич — 6:2, 6:0.
На неделе перед британским мэйджором Остапенко дошла до полуфинала на турнире в Истборне. Здесь она обыграла Франческу Джонс, Панну Удварди и Зейнеп Сонмез, после чего не смогла завершить матч против Татьяны Марии.
В прошлом году Остапенко не прошла первый круг на Уимблдоне, но зато в 2024-м она добралась до четвертьфинала.
Но ее лучшим результатом на главном травяном турнире пока остается полуфинал в 2018 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.24, победу Остапенко букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: Арина выиграла три из четырех матчей против Алены.
Однако из предыдущая встреча (в апреле 2025-го на грунте в Штутгарте) завершилась сокрушительным поражением Соболенко со счетом 4:6, 1:6.
С учетом того, что у белоруски в последнее время было чересчур много (по ее меркам, безусловно) слабых матчей, рискнем предположить, что Остапенко тоже сумеет нащупать слабые места в игре в первой ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: победа Остапенко за 4.05.