Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.05.

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Соболенко

Арина четвертый раз подряд вышла в третий раунд британского мэйджора.

В 2022-м и 2024-м белорусская теннисистка пропустила Уимблдон, а в 2021-м, 2023-м и 2025-м дошла до полуфинала.

В первом круге текущего турнира Соболенко одержала победу над 184-й ракеткой мира Теодорой Костович — 6:2, 6:3.

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Во втором раунде ее соперницей была американка Маккартни Кесслер — 6:1, 7:6.

Соболенко провела три матча на траве перед Уимблдоном. На «пятисотнике» в Берлине она обыграла Екатерину Александрову и Николу Бартункову, после чего уступила Джессике Пегуле со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Это был второй случай в сезоне, когда белоруска не взяла ни гейма в решающем сете.

В начале июня Арина сенсационно проиграла Диане Шнайдер (6:3, 5:7, 0:6) в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Но также стоит обратить внимание, что Соболенко выиграла 35 из 40 матчей в этом году.

Остапенко

У Алены в первом круге был нервный матч против британки Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 6:4.

Во втором раунде теннисистка из Латвии разгромила хорватку Антонию Ружич — 6:2, 6:0.

На неделе перед британским мэйджором Остапенко дошла до полуфинала на турнире в Истборне. Здесь она обыграла Франческу Джонс, Панну Удварди и Зейнеп Сонмез, после чего не смогла завершить матч против Татьяны Марии.

В прошлом году Остапенко не прошла первый круг на Уимблдоне, но зато в 2024-м она добралась до четвертьфинала.

Но ее лучшим результатом на главном травяном турнире пока остается полуфинал в 2018 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.24, победу Остапенко букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: Арина выиграла три из четырех матчей против Алены.

Однако из предыдущая встреча (в апреле 2025-го на грунте в Штутгарте) завершилась сокрушительным поражением Соболенко со счетом 4:6, 1:6.

С учетом того, что у белоруски в последнее время было чересчур много (по ее меркам, безусловно) слабых матчей, рискнем предположить, что Остапенко тоже сумеет нащупать слабые места в игре в первой ракетки мира.

4.05 Победа Остапенко Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.05 на матч Соболенко — Остапенко принесёт чистый выигрыш 3050₽, общая выплата — 4050₽

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко за 4.05.