Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту. В ее рамках Коболли 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Джеймса Дакворта восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Итальянец в четырех сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счетом 7:6, 3:6, 7:6, 6:1.

2.15

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