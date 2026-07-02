Десятая ракетка мира Флавио Коболли одержал победув матче второго круга Уимблдона-2026.
Итальянец в четырех сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счетом 7:6, 3:6, 7:6, 6:1.
Встреча продлилась 3 часа и 1 минуту. В ее рамках Коболли 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Джеймса Дакворта восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Коболли на турнире станет россиянин Карен Хачанов.