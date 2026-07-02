Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Штруфф

Ян-Леннард третий год подряд и пятый раз в карьере дошел до третьего раунда на британском мэйджоре.

При этом ранее он ни разу не преодолевал эту стадию. В прошлом сезоне немецкий теннисист уступил в третьем круге испанцу Карлосу Алькарасу.

В первом раунде текущего турнира Штруфф одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:1, 7:6, 4:6, 2:6, 7:5.

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Во втором круге у 36-летнего немца был сумасшедший пятисетовый матч с четырьмя тай-брейками против Брэндона Накашимы — 4:6, 7:6, 7:6, 6:7, 7:6. И тут важно добавить — в этой игре он выполнил 45 эйсов (взял 85 процентов очков на первой подаче).

Штруфф впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

В этом году он провел 30 матчей. На этом отрезке у него отрицательный баланс — 13 побед и 17 поражений.

Медведев

Даниил в первом круге одержал уверенную победу над Марином Чиличем.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист уверенно обыграл 37-летнего хорвата — 6:1, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Медведев отдал один сет испанцу Даниэлю Мериде Агилару — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Медведев третий раз за последние четыре года прошел на Уимблдоне не менее двух раундов.

В прошлом году Даниил проиграл на старте британского мэйджора, тогда как в 2023-м и 2024-м он дошел до полуфинала.

В текущем сезоне лучшим результатом Медведева на уровне «Больших шлемов» пока остается выход в 1/8 финала Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 4.85, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: Даниилу будет очень тяжело, если немец сможет регулярно подавать первым мячом.

Однако здесь также важно обратить внимание на некоторые факты: Медведев выиграл 10 из 12-ти матчей против Штруффа. Его текущая победная серия над немцем составляет пять матчей.

В общем, вероятно, теннисисты проведут больше трех сетов, но итоговый счет снова будет в пользу россиянина.

2.15 Победа Медведева + тотал геймов сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Штруфф — Медведев принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов сетов больше 3,5 за 2.15.