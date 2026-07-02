Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Штруфф
Ян-Леннард третий год подряд и пятый раз в карьере дошел до третьего раунда на британском мэйджоре.
При этом ранее он ни разу не преодолевал эту стадию. В прошлом сезоне немецкий теннисист уступил в третьем круге испанцу Карлосу Алькарасу.
В первом раунде текущего турнира Штруфф одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:1, 7:6, 4:6, 2:6, 7:5.
Во втором круге у 36-летнего немца был сумасшедший пятисетовый матч с четырьмя тай-брейками против Брэндона Накашимы — 4:6, 7:6, 7:6, 6:7, 7:6. И тут важно добавить — в этой игре он выполнил 45 эйсов (взял 85 процентов очков на первой подаче).
Штруфф впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.
В этом году он провел 30 матчей. На этом отрезке у него отрицательный баланс — 13 побед и 17 поражений.
Медведев
Даниил в первом круге одержал уверенную победу над Марином Чиличем.
Вопреки ожиданиям, российский теннисист уверенно обыграл 37-летнего хорвата — 6:1, 6:2, 6:4.
Во втором раунде Медведев отдал один сет испанцу Даниэлю Мериде Агилару — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
Медведев третий раз за последние четыре года прошел на Уимблдоне не менее двух раундов.
В прошлом году Даниил проиграл на старте британского мэйджора, тогда как в 2023-м и 2024-м он дошел до полуфинала.
В текущем сезоне лучшим результатом Медведева на уровне «Больших шлемов» пока остается выход в 1/8 финала Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 4.85, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: Даниилу будет очень тяжело, если немец сможет регулярно подавать первым мячом.
Однако здесь также важно обратить внимание на некоторые факты: Медведев выиграл 10 из 12-ти матчей против Штруффа. Его текущая победная серия над немцем составляет пять матчей.
В общем, вероятно, теннисисты проведут больше трех сетов, но итоговый счет снова будет в пользу россиянина.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов сетов больше 3,5 за 2.15.