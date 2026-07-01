35-я ракетка мира Елена Остапенко одержала победу в матче второго круга Уимблдона-2026

Елена Остапенко globallookpress.com

Латвийка в двух сетах обыграла хорватку Антонию Ружич со счетом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Остапенко восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Ружич один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге турнира Остапенко сыграет с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Маккартни Кесслер (США).