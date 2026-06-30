Шестая ракетка мира Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона-2026.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в трех сетах переиграл аргентинца Романа Андреса Бурручагу со счетом 7:6, 6:1, 6:0.

Встреча соперников продолжалась 1 час 53 минуты. По ходу матча де Минор сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк‑пойнтов из шести заработанных. Бурручага подал навылет пять раз, совершил пять двойных ошибок, а также реализовал два брейк‑пойнта из восьми.

В следующем круге де Минор сразится с французом Адрианом Маннарино.