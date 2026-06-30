Шестая ракетка мира Аманда Анисимова одержала победу в матче первого круга Уимблдона-2026.

Аманда Анисимова globallookpress.com

Американка в двух сетах обыграла Лину Джерческу из Северной Македонии со счетом 6:2, 6:2.

Встреча соперников продолжалась 1 час 1 минуту. По ходу матча Анисимова сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Лина подала навылет два раза, сделала восемь двойных ошибок, а также не реализовала брейк-пойнтов.

В следующем круге Анисимова сразится с победительницей в матче между Петрой Марцинко (Хорватия) и Софии Кенин (США).