Серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
Циципас
Стефанос начал турнир с уверенной победы над Юго Гастоном.
Грек позволил французскому теннисисту взять лишь семь геймов — 6:1, 6:4, 6:2.
Это был лишь второй официальный матч Циципаса на траве в этом сезоне.
На неделе перед британским мэйджором он проиграл перуанцу Игнасио Бусе в первом круге турнира на Мальорке.
Циципас ранее ни разу не проходил на Уимблдоне дальше 1/8 финала. В прошлом году он проиграл в первом круге Валантену Руайе, а в 2024-м уступил во втором раунде Эмилю Руусувуори.
Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Циципас пока только на трех турнирах смог выиграть больше одного матча.
Джокович
Новак 21-й раз в карьере прошел первый круг на Уимблдоне.
В первом круге сербский теннисист одержал победу над Ибином У.
Матч, вопреки ожиданиям, получился довольно нервным, о чем свидетельствует в том числе и счет — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Правда, осталось ощущение, что Джокович намеренно старался подольше побыть на корте.
Как известно, он решил ограничиться лишь одним неофициальным матчем на траве перед британским мэйджором.
В прошлую пятницу Новак выиграл у американца Томми Пола (6:3, 6:7(6), 7:5) в рамках выставочного турнира в Херлингеме.
Джокович провел 15 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 11 побед и четыре поражения. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал Australian Open.
После 2017 года Джокович ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 5.75, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.13.
Прогноз: по логике, в этом матче у Новака должно быть гораздо больше проблем, чем в игре с тем же Ибином У.
Но, несмотря на все опасения, в итоге получится, как обычно, наоборот — серб уверенно обыграет опытнейшего соперника. Психологический фактор будет ключевым в этом матче.
Если что, ранее Джокович выиграл 12 из 15-ти матчей против Циципаса.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в трех сетах за 2.13.