Белорусская теннисистка Арина Соболенко одолела сербку Теодору Костович в матче первого круга Уимблдона-2026.

Арина Соболенко globallookpress.com

Соболенко (1-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Сербии (184-я ракетка мира) со счетом — 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 4 минуты.

За весь матч Соболенко сделала 5 эйсов и реализовала 5 брейк-поинтов из 11-и. Костович допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из двух возможных.

Во втором круге турнира Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи между украинской теннисисткой Александрой Олейниковой и американкой Маккартни Кесслер.