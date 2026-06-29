Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая четвертую строчку в мировом рейтинге, успешно преодолела барьер первого раунда на Уимблдонском турнире в Лондоне, обыграв представительницу Чехии Дарью Видьманову.

Джессика Пегула globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась уверенной победой фаворитки в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. По ходу противостояния американка записала на свой счет четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и продемонстрировала высокую эффективность на приеме, реализовав пять из восьми заработанных брейк-пойнтов, в то время как ее соперница отметилась лишь одной подачей навылет и двумя реализованными брейками.

Благодаря этому успеху Пегула квалифицировалась в 1/32 финала британского турнира Большого шлема, где за выход в следующий раунд соревнований поборется с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.