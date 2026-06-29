Британский теннисист Джек Дрейпер, ранее занимавший четвертую строчку в мировом рейтинге, официально отказался от участия в домашнем Уимблдоне-2026 в связи с повторным повреждением руки.

Джек Дрейпер globallookpress.com

В стартовом раунде травмированный спортсмен должен был сыграть с седьмой ракеткой мира, представителем США Тейлором Фрицем, однако теперь вакантную позицию британца в основной сетке травяного мейджора займет один из участников квалификации в статусе лаки-лузера.

Данный рецидив стал серьезным ударом для хозяина кортов, который до этого уже был вынужден пропустить семь месяцев из-за аналогичных проблем со здоровьем.