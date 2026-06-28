Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему приняла решение снова сыграть на Уимблдоне.

Серена Уильямс globallookpress.com

«Подумала, что Уимблдон не раздаёт уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь ещё. Возможно, это мой последний шанс.

Сказала себе: "Что с тобой, Серена? О чём ты вообще думаешь? Ты что, с ума сошла? Ты просто обязана это сделать". Люди всю жизнь мечтают стать спортсменами. А у меня есть невероятная возможность снова показать, что я умею лучше всего. В итоге решила, что это замечательная идея, а я должна воспользоваться этим шансом. Никогда не думала, что снова окажусь здесь, снова буду сидеть перед вами журналистами. Все знают, как отношусь к этому турниру. Никогда не думала, что снова вернусь», — сказала Серена Уильямс на пресс-конференции перед английского мэйджора.

За свою карьеру 44‑летняя спортсменка 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема», в том числе 6 раз — Уимблдон.