Норвежец Каспер Рууд (12‑я ракетка мира) рассказал, что для него станет большим успехом на Уимблдоне‑2026, если он сможет миновать первый круг.

Каспер Рууд globallookpress.com

«Я ведь ни разу не проходил дальше второго круга, так что думаю, с этого и стоит начать. Всё, что будет дальше второго круга, уже станет успехом.

Но да, грунтовый сезон очень насыщенный, я уже много раз об этом говорил. Для меня сразу после "Ролан Гаррос" игра на подготовительных турнирах, а затем на Уимблдоне, как мне кажется, может негативно сказаться на оставшейся части сезона.

Поэтому такой график позволяет мне немного перевести дух, взять небольшую паузу, очистить голову и снова сосредоточиться сначала на Уимблдоне, а затем и на оставшейся части сезона.

Знаю, для многих Уимблдон — это последний турнир перед тем, как взять несколько недель отдыха. Но я предпочитаю делать эту паузу между Парижем и Уимблдоном. Такой подход мне подходит, чувствую себя с ним комфортно», — цитирует Рууда Tennis 365.

На английском мэйджоре соперником 27‑летнего Рууда в первом круге станет известный польский теннисист Хуберт Хуркач. Их встреча намечена на 29 июня в 15:00 (мск).