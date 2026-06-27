Третья ракетка мира Александр Зверев поделился мыслями о предстоящем Уимблдоне:

Александр Зверев globallookpress.com

«Надеюсь, получится хорошо выступить. Уимблдон всегда был турниром "Большого шлема", на котором мне приходилось тяжелее всего. Но в этом году чувствую себя иначе. Думаю, очень хорошо подготовился и сейчас показываю отличный теннис.

Сделаю всё возможное, чтобы продемонстрировать это на корте. Это единственное, что я могу контролировать. Всё остальное придёт потом», — цитирует Зверева издание Punto de Break.

Английский мэйджор в этом году пройдёт с 29 июня по 12 июля. В прошлом году титул на Уимблдоне завоевал итальянец Янник Синнер. На недавнем «Ролан Гаррос» победителем стал Александр Зверев — этот трофей стал для него первым на турнирах «Большого шлема».