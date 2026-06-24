Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, завершила свое выступление на турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, не сумев пробиться в четвертьфинал.

Анна Калинская globallookpress.com

Во втором раунде соревнований россиянка потерпела поражение от представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе, которая располагается на 105-й строчке мировой классификации. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут, а сам поединок завершился в двух сетах в пользу румынской спортсменки со счетом 7:5, 6:2.

За время матча Калинская выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт. Русе же записала на свой счет девять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и успешно использовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге соревнований Елена-Габриэла Русе встретится с победительницей противостояния между полькой Игой Свентек и американкой Эммой Наварро.