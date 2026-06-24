210-я ракетка мира Анастасия Гасанова одержала победу во втором круге квалификации Уимблдона-2026.

Анастасия Гасанова globallookpress.com

Россиянка в трех сетах обыграла представительницу Австралии Эмерсон Джонс со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Гасанова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Джонс четыре эйса, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В финале квалификации Уимблдона Гасанова сыграет с победительницей матча между Дарьей Семенистой (Латвия) и Нао Хибино (Япония).