164-я ракетка мира Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 на Мальорке.

Григор Димитров globallookpress.com

Болгарин в двух сетах обыграл иорданца Абедаллу Шелбайха со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Димитров выполнил шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 13 брейк-пойнтов. Шелбайх сделал в игре один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде турнира Димитров сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.