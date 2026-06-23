Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своей победе над россиянкой Людмилой Самсоновой во 2-м круге травяного турнира в Бад-Хомбурге.

Элина Свитолина globallookpress.com

«Прежде всего, я просто рада быть здесь. После грунтового сезона всё происходит очень быстро: у меня было несколько матчей в Берлине, а теперь я уже здесь. Очень приятно выступать перед такой замечательной публикой. Спасибо всем, кто оставался на трибунах и поддерживал меня. Сегодня был непростой матч. Думаю, мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем. На одной стороне корта оно было довольно сильным и создавало дополнительные трудности. Я рада одержать победу, провести ещё один матч здесь и продолжить играть на траве.

Какие планы на завтрашний выходной? Держаться подальше от жары. В последние дни здесь чрезвычайно жарко. Наверное, прогуляюсь по парку. Здесь действительно очень красиво и спокойно. Это приятная атмосфера перед поездкой в Лондон. Для меня сейчас главное — насладиться этим местом и хорошо подготовиться к следующему матчу», — сказала Свитолина в интервью на корте.

После этого матча украинская теннисистка (8-я ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, где сыграет против 52-й ракетки мира из Китая Ван Синьюй.