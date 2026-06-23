Андреева проиграет первый матч после победы на Ролан Гаррос?

прогноз на матч второго круга турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.97

Россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Александрова

Екатерина в первом раунде одержала победу над Энн Ли.

Российская теннисистка обыграла американку в трехсетовом матче — 6:1, 6:7, 6:1.

На недавнем «пятисотнике» в Берлине Александрова в первом раунде встречалась с Анастасией Потаповой, которая не смогла завершить матч из-за травмы, а во втором уступила Арине Соболенко (6:4, 6:4).

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На прошлой неделе Александрова прервала серию из пяти поражений.

Екатерина провела 23 матча в текущем сезоне. Пока что у нее отрицательный баланс — восемь побед и 15 поражений.

В этом году Александрова смогла выиграть больше одного матча только на «пятисотнике» в Абу-Даби, на котором она дошла до финала.

Андреева

Мирра попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

Матч против Александровой будет первым для Андреевой после победы на Ролан Гаррос.

В семи матчах на французском «Шлеме» 19-летняя теннисистка проиграла лишь один сет — во втором раунде ей потребовалась дополнительная партия в игре с испанкой Мариной Бассольс Риберой.

Также стоит обратить внимание, что Мирра выиграла 22 из последних 25-ти матчей.

Весной Андреева выиграла «пятисотник» в австрийском Линце и дошла до финала на «тысячнике» в Мадриде.

В текущем сезоне россиянка провела 45 матчей. На этом отрезке у нее 36 побед и девять поражений.

В прошлом году лучшим результатом Мирры на траве стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 3.24, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: в прошлом году Александрова уверенно обыграла Мирру на грунте в Штутгарте — 6:3, 6:2.

Несмотря на то, что она пока ни разу в этом сезоне не играла на траве, Андреева, скорее всего, возьмет реванш. Но при этом логично предположить, что для нее тоже будет непростым первый матч после смены покрытия.

1.97 Победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Александрова — Андреева принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 1.97.