171-я ракетка мира Татьяна Прозорова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026.

Татьяна Прозорова globallookpress.com

Россиянка в двух сетах обыграла представительницу Франции Кароль Монне со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Прозорова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Монне ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в финал квалификации Уимблдона Прозорова поспорит с Хитер Уотсон из Великобритании.