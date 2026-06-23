Сможет ли Димитров выйти в четвертьфинал на Мальорке?

прогноз на матч второго круга турнира на Мальорке, ставка за 1.96

Болгарин Григор Димитров сыграет против иорданца Абдаллы Шелбая во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 января, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Шелбай

Абдалла не прошел квалификацию, но в последний момент попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче иорданский теннисист проиграл австралийцу Марку Полмансу.

Зато в первом круге Шелбай одержал победу над прошлогодним финалистом турнира на Мальорке французом Корантентом Муте — 7:5, 6:4.

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До этой недели Шелбай ни разу в текущем сезоне не играл на уровне основного тура.

При этом у 22-летнего иорданца пока отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.

Шелбай занимает 299-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Димитров

Григор в первом круге одержал победу над Марком Полмансом.

Несмотря на все опасения, болгарский теннисист уверенно обыграл австралийца — 6:1, 7:6.

Димитров всего лишь второй раз в сезоне и впервые с марта выиграл матч на уровне основного тура.

Димитров выиграл всего лишь пять из 19-ти матчей в этом году.

На прошлой неделе Григор дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Дублине. Это пока что единственный случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.

Перед турниром в Дублине у Димитрова была серия из шести поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелбая в этом матче можно поставить за 4.65, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: вопреки ожиданиям, Димитров убедительно провел первый матч. Теперь логично предположить, что он обыграет соперника, у которого пока минимальный опыт выступлений на уровне основного тура.

1.96 Победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Шелбай — Димитров позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.