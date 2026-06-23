Болгарин Григор Димитров сыграет против иорданца Абдаллы Шелбая во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 января, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в Google NewsПодписаться+

Шелбай

Абдалла не прошел квалификацию, но в последний момент попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче иорданский теннисист проиграл австралийцу Марку Полмансу.

Зато в первом круге Шелбай одержал победу над прошлогодним финалистом турнира на Мальорке французом Корантентом Муте — 7:5, 6:4.

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До этой недели Шелбай ни разу в текущем сезоне не играл на уровне основного тура.

При этом у 22-летнего иорданца пока отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.

Шелбай занимает 299-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Димитров

Григор в первом круге одержал победу над Марком Полмансом.

Несмотря на все опасения, болгарский теннисист уверенно обыграл австралийца — 6:1, 7:6.

Димитров всего лишь второй раз в сезоне и впервые с марта выиграл матч на уровне основного тура.

Димитров выиграл всего лишь пять из 19-ти матчей в этом году.

На прошлой неделе Григор дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Дублине. Это пока что единственный случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.

Перед турниром в Дублине у Димитрова была серия из шести поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелбая в этом матче можно поставить за 4.65, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: вопреки ожиданиям, Димитров убедительно провел первый матч. Теперь логично предположить, что он обыграет соперника, у которого пока минимальный опыт выступлений на уровне основного тура.

1.96Победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.96 на матч Шелбай — Димитров  позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.