Болгарин Григор Димитров сыграет против иорданца Абдаллы Шелбая во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 января, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Шелбай
Абдалла не прошел квалификацию, но в последний момент попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче иорданский теннисист проиграл австралийцу Марку Полмансу.
Зато в первом круге Шелбай одержал победу над прошлогодним финалистом турнира на Мальорке французом Корантентом Муте — 7:5, 6:4.
До этой недели Шелбай ни разу в текущем сезоне не играл на уровне основного тура.
При этом у 22-летнего иорданца пока отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.
Шелбай занимает 299-е место в текущей версии рейтинга ATP.
Димитров
Григор в первом круге одержал победу над Марком Полмансом.
Несмотря на все опасения, болгарский теннисист уверенно обыграл австралийца — 6:1, 7:6.
Димитров всего лишь второй раз в сезоне и впервые с марта выиграл матч на уровне основного тура.
Димитров выиграл всего лишь пять из 19-ти матчей в этом году.
На прошлой неделе Григор дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Дублине. Это пока что единственный случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.
Перед турниром в Дублине у Димитрова была серия из шести поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелбая в этом матче можно поставить за 4.65, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: вопреки ожиданиям, Димитров убедительно провел первый матч. Теперь логично предположить, что он обыграет соперника, у которого пока минимальный опыт выступлений на уровне основного тура.
Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.