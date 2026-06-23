15-я ракетка мира Наоми Осака одержала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

Наоми Осака globallookpress.com

Японка в двух сетах обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 6:3, 6:3.

Встреча Осаки с Мертенс продлилась 1 час и 7 минут. В её рамках Осака семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Мертенс пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде турнира Осака сыграет с победительницей матча между россиянками Миррой Андреевой Екатериной Александровой.