210-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026.

Анастасия Гасанова globallookpress.com

Россиянка в трех сетах одолела американку Варвару Лепченко со счетом 2:6, 6:1, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Гасанова ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Лепченко два эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем раунде квалификации Уимблдона Гасанова сыграет с представительницей Австралии Эмерсон Джонс.