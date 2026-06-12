Восьмая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в матче второго круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин в трех сетах переиграл голландца Тейса Богарда (799) со счетом 6:3, 4:6, 7:6.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. За это время Медведев 5 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из двенадцати. Богард сделал четыре эйса, три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.