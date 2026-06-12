Четвертая ракетка мира Феликс Оже-Ольяссим потерпел поражение в четвертьфинале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Канадец в двух сетах уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 3:6, 4:6.

Матч продлился 1 час 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале турнира Майхшак сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия) и Марином Чиличем (Хорватия).