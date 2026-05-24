Чешский теннисист Якуб Меншик, занимающий 28-е место в мировом рейтинге, одержал уверенную победу над французом Титуаном Дрогом (110-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Меншика.

Дрог сделал пять эйсов и допустил пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из восьми. Меншик подал навылет шесть раз и допустил семь двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов из одиннадцати.

В следующем круге Меншик встретится с победителем матча между Мариано Навоне и Дженсоном Бруксби.