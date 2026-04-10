Уроженец Белграда Новак Джокович поделился планами по поводу завершения своей карьеры.

Сербский теннисист заявил, что хотел бы поставить точку в профессиональном спорте на Олимпийских играх 2028 года.

Джокович является действующим олимпийским чемпионом в одиночном разряде. В финале Игр-2024 в Париже он одолел Карлоса Алькараса в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

По словам серба, идеальным сценарием для него стало бы завершение карьеры с национальным флагом в руках на Олимпиаде-2028. При этом он отметил, что многое зависит от факторов, которые невозможно полностью контролировать, включая физическое и психологическое состояние.

«Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках, это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать, честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Но я буду стараться сохранить физическое и психологическое здоровье», — приводит слова Джоковича Sportal Serbia.