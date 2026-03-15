В воскресенье, 15 марта, в финале женского теннисного тура в Индиан-Уэллсе сыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:38 3:6! Елена Рыбакина! Забирает первый сет представительница Казахстана!

21:38 30:40. Эйс! и Это сетбол для Елены!

21:38 30:30. С подачи вышла к сетке Рыбакина и завершила мощным ударом по линии.

21:37 30:15. Небольшой аут по длине у Арины.

21:36 30:0. Разбросала по углам соперницу Соболенко.

21:35 15:0. Отличный прием от Арины.

21:34 3:5! Арина Соболенко! Белорусская теннисистка немного сокращает отставание в первом сете.

21:33 40:15. Прошли две сильные первые подачи у Соболенко!

21:33 15:15. Двойная ошибка Арины на подаче.

21:33 15:0. Не получился прием у Елены.

21:32 2:5! Елена Рыбакина! Под ноль берет свою подачу казахстанская теннисистка!

21:31 0:40. Неудачный прием в сетку Арины.

21:31 0:30. Подача на вылет от Елены!

21:30 0:15. Вторым ударом вколачивает мяч в корт Рыбакина.

21:30 2:4! Елена Рыбакина! Делает брейк казахстанская теннисистка, благодаря отличному приему!

21:29 15:30. Отличный бэкхенд от Рыбакиной.

21:28 15:15. По одному розыгрышу взяли соперницы на подаче Арины!

21:27 2:3! Елена Рыбакина! Забирает свою подачу представительница Казахстана и вновь выходит вперед!

21:26 15:40. Под заднюю линию мощно пробила Рыбакина!

21:26 15:30. Подача на вылет от Рыбакиной.

21:25 15:15. Отличный прием Соболенко по диагонали.

21:25 0:15. Легкий розыгрыш берет Елена.

21:24 2:2! Арина Соболенко! Берет тяжелый гейм на подаче белоруска!

21:23 AD:40. Классный розыгрыш из 4-х ударов от Соболенко.

21:22 40:40. В аут отправляет мяч Арина.

21:21 40:30. Эйс делает Соболенко!

21:20 30:30. Вновь первая подача выручила белорусскую теннисистку.

21:19 15:30. Глубокий прием Рыбакиной сработал.

21:19 15:15. Прошла мощная первая подача у Арины.

21:18 0:15. Отличный прием от Елены по линии.

21:16 1:2! Елена Рыбакина! Не попала в корт Арина и отдала второй гейм казахстанской теннисистке!

21:16 15:40. В аут с форхенда бьет Елена.

21:16 0:40. Мощнейшая подача от Рыбакиной!

21:15 0:30. Срывает прием Соболенко.

21:15 0:15. С форхенда на вылет пробивает Елена.

21:14 1:1! Арина Соболенко! Под ноль берет подачу белорусская теннисистка!

21:13 40:0. Длинный розыгрыш берет Соболенко.

21:13 30:0. Очень мощно подает Арина.

21:12 0:1! Елена Рыбакина! Двумя классными подачами на вылет завершила первый гейм представительница Казахстана!

21:11 15:30. Вторым ударом пробила Елена на вылет.

21:10 15:15. Отличный прием от Арины!

21:10 0:15. Прошла первая подача у Рыбакиной.

21:10 Матч Соболенко — Рыбакина начался! На подаче представительница Казахстана! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:06 Соперницы приступили к разминке, которая продлится несколько минут.

21:05 Елена Рыбакина выиграла жеребьевку и выбрала подачу!

21:02 Арина Соболенко и Елена Рыбакина вышли на корт «Indian Wells Tennis Garden»!

21:00 На корте организаторы проводят шоу, все ждут появления теннисисток! Ориентировочное время начала матча 21:10 МСК.

20:55 Обе теннисистки находятся в подтрибунном помещении и проводят разминку со своими тренрами.

20:45 Сегодняшний матч пройдет в Индиан-Уэллсе на стадионе «Indian Wells Tennis Garden».

20:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию финального матча женского теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Арина Соболенко

Соболенко дважды играла в финале турнира в Индиан-Уэллсе: в 2023 она уступила Елене Рыбакиной, а в 2025 уступила Мире Андреевой. Сейчас Арина заходит на третью попытку взять здесь титул. В нынешнем сезоне у белорусской теннисистки великолепная статистика: она провела 17 матчей и выиграла 16 из них.

В каждом из пяти проведенных матчей Соболенко было достаточно два сета для победы. В четвертьфинале она обыграла молодую канадскую теннисистку Виктория Мбоко — 2:0 (7:6, 6:4), а в полуфинале чешку Линду Носкову — 2:0 (6:3, 6:4). Видно было по игре белоруски, что она готова добавить в мощи, если бы этого требовала ситуация, поэтому запас сил у нее есть.

Елена Рыбакина

Рыбакина в 2023 году завоевала в Индиан-Уэллсе титул, а в прошлом году вылетела на стадии 1/8 финала, потеряв приличное количество рейтинговых очков. В нынешнем сезоне статистика теннисистки из Казахстана выглядит вполне прилично: на ее счету 17 побед в 20 проведенных матчах.

Нынешний турнир складывается для Елены не всегда просто -- в первом матче против американки Хейли Баптист она провела на корте три сета, но все же дожала оппонентку. В полуфинальном матче она сражалась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и в двух сетах сломила ее сопротивление — 2:0 (7:5, 6:4).

Личные встречи

Между собой эти соперницы встречались 17 раз, счет побед 9:8 в пользу белорусской теннисистки. Последняя очная дуэль между ними состоялась в финале недавнего Открытого чемпионата Австралии, там Елена Рыбакина в трех сетах обыграла свою соперницу.

