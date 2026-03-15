В воскресенье, 15 марта, в финале женского теннисного тура в Индиан-Уэллсе сыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
21:38 3:6! Елена Рыбакина! Забирает первый сет представительница Казахстана!
21:38 30:40. Эйс! и Это сетбол для Елены!
21:38 30:30. С подачи вышла к сетке Рыбакина и завершила мощным ударом по линии.
21:37 30:15. Небольшой аут по длине у Арины.
21:36 30:0. Разбросала по углам соперницу Соболенко.
21:35 15:0. Отличный прием от Арины.
21:34 3:5! Арина Соболенко! Белорусская теннисистка немного сокращает отставание в первом сете.
21:33 40:15. Прошли две сильные первые подачи у Соболенко!
21:33 15:15. Двойная ошибка Арины на подаче.
21:33 15:0. Не получился прием у Елены.
21:32 2:5! Елена Рыбакина! Под ноль берет свою подачу казахстанская теннисистка!
21:31 0:40. Неудачный прием в сетку Арины.
21:31 0:30. Подача на вылет от Елены!
21:30 0:15. Вторым ударом вколачивает мяч в корт Рыбакина.
21:30 2:4! Елена Рыбакина! Делает брейк казахстанская теннисистка, благодаря отличному приему!
21:29 15:30. Отличный бэкхенд от Рыбакиной.
21:28 15:15. По одному розыгрышу взяли соперницы на подаче Арины!
21:27 2:3! Елена Рыбакина! Забирает свою подачу представительница Казахстана и вновь выходит вперед!
21:26 15:40. Под заднюю линию мощно пробила Рыбакина!
21:26 15:30. Подача на вылет от Рыбакиной.
21:25 15:15. Отличный прием Соболенко по диагонали.
21:25 0:15. Легкий розыгрыш берет Елена.
21:24 2:2! Арина Соболенко! Берет тяжелый гейм на подаче белоруска!
21:23 AD:40. Классный розыгрыш из 4-х ударов от Соболенко.
21:22 40:40. В аут отправляет мяч Арина.
21:21 40:30. Эйс делает Соболенко!
21:20 30:30. Вновь первая подача выручила белорусскую теннисистку.
21:19 15:30. Глубокий прием Рыбакиной сработал.
21:19 15:15. Прошла мощная первая подача у Арины.
21:18 0:15. Отличный прием от Елены по линии.
21:16 1:2! Елена Рыбакина! Не попала в корт Арина и отдала второй гейм казахстанской теннисистке!
21:16 15:40. В аут с форхенда бьет Елена.
21:16 0:40. Мощнейшая подача от Рыбакиной!
21:15 0:30. Срывает прием Соболенко.
21:15 0:15. С форхенда на вылет пробивает Елена.
21:14 1:1! Арина Соболенко! Под ноль берет подачу белорусская теннисистка!
21:13 40:0. Длинный розыгрыш берет Соболенко.
21:13 30:0. Очень мощно подает Арина.
21:12 0:1! Елена Рыбакина! Двумя классными подачами на вылет завершила первый гейм представительница Казахстана!
21:11 15:30. Вторым ударом пробила Елена на вылет.
21:10 15:15. Отличный прием от Арины!
21:10 0:15. Прошла первая подача у Рыбакиной.
21:10 Матч Соболенко — Рыбакина начался! На подаче представительница Казахстана! Счет 0:0! Поехали…
До матча
21:06 Соперницы приступили к разминке, которая продлится несколько минут.
21:05 Елена Рыбакина выиграла жеребьевку и выбрала подачу!
21:02 Арина Соболенко и Елена Рыбакина вышли на корт «Indian Wells Tennis Garden»!
21:00 На корте организаторы проводят шоу, все ждут появления теннисисток! Ориентировочное время начала матча 21:10 МСК.
20:55 Обе теннисистки находятся в подтрибунном помещении и проводят разминку со своими тренрами.
20:45 Сегодняшний матч пройдет в Индиан-Уэллсе на стадионе «Indian Wells Tennis Garden».
20:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию финального матча женского теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Арина Соболенко
Соболенко дважды играла в финале турнира в Индиан-Уэллсе: в 2023 она уступила Елене Рыбакиной, а в 2025 уступила Мире Андреевой. Сейчас Арина заходит на третью попытку взять здесь титул. В нынешнем сезоне у белорусской теннисистки великолепная статистика: она провела 17 матчей и выиграла 16 из них.
В каждом из пяти проведенных матчей Соболенко было достаточно два сета для победы. В четвертьфинале она обыграла молодую канадскую теннисистку Виктория Мбоко — 2:0 (7:6, 6:4), а в полуфинале чешку Линду Носкову — 2:0 (6:3, 6:4). Видно было по игре белоруски, что она готова добавить в мощи, если бы этого требовала ситуация, поэтому запас сил у нее есть.
Елена Рыбакина
Рыбакина в 2023 году завоевала в Индиан-Уэллсе титул, а в прошлом году вылетела на стадии 1/8 финала, потеряв приличное количество рейтинговых очков. В нынешнем сезоне статистика теннисистки из Казахстана выглядит вполне прилично: на ее счету 17 побед в 20 проведенных матчах.
Нынешний турнир складывается для Елены не всегда просто -- в первом матче против американки Хейли Баптист она провела на корте три сета, но все же дожала оппонентку. В полуфинальном матче она сражалась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и в двух сетах сломила ее сопротивление — 2:0 (7:5, 6:4).
Личные встречи
Между собой эти соперницы встречались 17 раз, счет побед 9:8 в пользу белорусской теннисистки. Последняя очная дуэль между ними состоялась в финале недавнего Открытого чемпионата Австралии, там Елена Рыбакина в трех сетах обыграла свою соперницу.
