Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих результатах в сезоне.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Сегодня, 30-го сентября испанец (1-я ракетка мира) одолел Тейлора Фрица в финале турнира в Токио (6:4, 6:4).

«Без сомнения, это был мой лучший сезон на данный момент — восемь титулов и 10 финалов. Это показывает, как усердно я работал, чтобы достичь своих целей с самого начала года. Хотя начал год, испытывая ментальные трудности и внутреннюю борьбу», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Ранее сообщалось о том, что испанец снялся с турнира в Шанхае из-за проблем со здоровьем.