Испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о снятии с турнира в Шанхае.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«С большим разочарованием сообщаю, что в этом году я не смогу участвовать в Шанхае! К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, и после обсуждения с командой мы пришли к выводу, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться.

Я с нетерпением ждал возможности снова выступить перед замечательными болельщиками в Шанхае. Надеюсь скоро вернуться и увидеть своих китайских фанатов в следующем году! » — написал Алькарас на своей странице в социальной сети.

Напомним, что сегодня Алькарас выиграл турнир в Токио (Япония), победив в финале американца Тейлора Фрица.

Турнир в Шанхае пройдет с 1 по 12 октября.